Названы продукты, от которых следует отказаться в жару

Диетолог Елена Кален посоветовала худеющим россиянам в жаркие дни сократить до минимума употребление кофе и газировки. Кофе можно заменить зелёным чаем, морсом или цикорием, написала она в Instagram.

Вынужденный отказ от любимого многими напитка Кален объяснила тем, что кофе стимулирует организм быстро выводить влагу и приводит к нарушению водно-солевого баланса. Это чревато отёками, а вес не изменится.

Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы всё равно почувствуете ещё большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела, — пояснила диетолог.

Она также отметила, что быстро восполнить недостаток жидкости помогут холодные супы, приготовленные в основном из овощей — томатов, кабачков, сельдерея и огурцов.

Там много витаминов, они быстро насыщают и освежают, — подчеркнула Кален.

Ранее стало известно, что жара в первую очередь влияет на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с проблемами в дыхательной системе. Об этом рассказал заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ имени Бурденко, хирург-кардиолог Алексей Фёдоров. Как отметил врач, опасаться зноя нужно в первую очередь гипертоникам и людям с ишемической болезнью сердца.