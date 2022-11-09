Гастроэнтеролог рассказала, как чай может спровоцировать рак пищевода Гастроэнтеролог Елисеева: слишком горячий чай провоцирует развитие рака пищевода

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Гастроэнтеролог Татьяна Елисеева в беседе с NEWS.ru заявила, что увлечение слишком горячим чаем угрожает развитием рака пищевода. По ее словам, лучше дождаться, пока напиток остынет и не будет обжигать слизистую. Медик добавила, что самым опасным является диапазон температур 60-75 градусов Цельсия. Врач подчеркнула, что в группе риска также любители «кипятка» из числа курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.

Не стоит каждый раз бросать градусник в чай, достаточно попробовать взять чашку в руки, если она обжигает — то пить такой чай рано, лучше подождать, пока остынет. Онкология пищевода — тяжелое и очень серьезное заболевание, предрасположенность к которому нередко передается через гены. В зоне особого риска также курильщики и злоупотребляющие алкоголем, — пояснила Елисеева.

По ее словам, горячий чай слишком сильно раздражает чувствительные стенки пищевода, провоцируя негативные процессы в тканях.

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