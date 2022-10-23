Шеф-повар объяснил, когда тефлоновая посуда может привести к онкологии Шеф-повар Крюков рассказал, что поврежденная тефлоновая посуда может привести к онкологии

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Использование поврежденной тефлоновой посуды может привести к онкологии, заявил в беседе с NEWS.ru шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. По его словам, причина в скрытом под покрытием алюминии. При нагревании поврежденной посуды появляются опасные яды, и если их часто употреблять — есть риск заболеть раком.

Обычно тефлоновое покрытие состоит из полимеров — либо резина, либо гранитная крошка. В основном его наносят на алюминиевую поверхность, если говорить об алюминии — на нем нельзя готовить продукты, содержащие кислоты, так как, вступая при нагревании в реакции, поверхность и продукты образуют сильнейшие яды, и если постоянно употреблять, то количество яда в организме будет увеличиваться, что может привести к онкологии, — уточнил Крюков

По его мнению, если на тефлоновой посуде обнаружена хотя бы одна малейшая царапина — ее требуется выкинуть. Чтобы защитить посуду от дефектов, повар советует избегать резких перепадов температур.

Чтобы такая посуда не портилась, любая антипригарная поверхность не любит резких перепадов температур, интенсивного нагрева. Если сильно раскалили, то дайте ей постоять остыть, никакой воды и льда, — советует он.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что губку для посуды нужно менять каждый день, чтобы избежать размножения на ней бактерий. Эксперт пояснил, что на губке после мытья посуды остаются жир от продуктов питания, в котором размножаются микроорганизмы. Он добавил, что срок годности губки можно увеличить на день-два с помощью хлорсодержащих моющих средств.