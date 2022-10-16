Терапевт Звонков рассказал, как часто надо менять губки для посуды Терапевт Звонков рассказал, что менять губки для посуды нужно каждый день

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Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что губку для посуды нужно менять каждый день, чтобы избежать размножения на ней бактерий. Эксперт пояснил, что на губке после мытья посуды остаются жир от продуктов питания, в котором размножаются микроорганизмы. Он добавил, что срок годности губки можно увеличить на день-два с помощью хлорсодержащих моющих средств, пишет URA.RU.

Губка для посуды вообще одноразовая или однодневная. Если ее плохо промыть, то в остатках жира за ночь размножаются бактерии. Если использовать хлорсодержащие моющие средства, то они убьют бациллы. Но это даст еще плюс один-два дня. Потом лучше менять, — поделился Звонков.

По его словам, для более длительного пользования губку можно обработать уксусом, а также пользоваться моющими антисептиками. Но в этому случае, предупредил врач, она портится механически и перестает держать воду и моющее средство.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.