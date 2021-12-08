Названа причина появления сыпи при заболевании коронавирусом

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков заявил, что сыпь на коже при COVID-19 может возникнуть из-за микротромбозов. Он отметил, что эта проблема характерна для всех штаммов COVID-19. Об этом сообщает URA.RU.

Сыпь характерна не только для нового штамма «омикрон», но и для COVID-19 вообще. Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенок сосудов, возникают микротромбозы, это проявляется в виде сыпи на коже, — пояснил Чумаков.

При этом эксперты отмечают, что сыпь при коронавирусе возникает в основном у взрослых. По словам учёных, не стоит связывать сыпь у детей с заражением новым штаммом «омикрон» без дополнительного обследования.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций Центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон» быстрее опускается в лёгкие человека, вызывая пневмонию. По словам вирусолога, если раньше требовалось от 10 до 11 дней, то теперь на это уходит до 5 дней.