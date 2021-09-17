Названа опасность эволюционировавшего коронавируса

Из-за мутаций COVID-19 лучше передаётся по воздуху. Это создаёт опасность для человечества. К такому выводу пришли учёные из американского Университета Мэриленда. Их работа опубликована Clinical Infectious Diseases.

Учёные провели эксперимент, в котором приняли участие люди, заразившиеся разными штаммами SARS-CoV-2. Болезнь у них протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками. Участников просили трижды повторять алфавит или петь песню «С днём рождения тебя». Благодаря этому специалисты выяснили, что инфицированные «альфа»-штаммом выдыхали до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был уханьский вариант.

Мы знаем, что «дельта» даже более заразна, чем «альфа». Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путём, — отмечается в исследовании.

Учёные пришли к выводу, что люди должны не только вакцинироваться, и но и продолжать носить защитные средства. Например, медицинская маска снижает риск передачи COVID-19 на 50%.

Ранее эксперты предупредили о длительном сохранении симптомов COVID-19. В их число входит кашель, одышка и частая утомляемость. При этом все вышеперечисленные признаки могут проявляться после любой тяжести заболевания. Кроме того, есть риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным исследования, которое проводилось с января 2020 года, этнические китайцы старше 65 лет оказались самыми стойкими по отношению к синдромам после заболевания. Объяснений данному феномену на сегодняшний день пока нет.