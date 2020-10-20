Названа категория людей, для которых вакцина от COVID-19 бесполезна

https://static.news.ru/photo/065019d0-132e-11eb-8286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина от коронавируса может оказаться бесполезной для некоторых людей. По его словам, препарат может не подействовать на тех, у кого существует проблема с выработкой антител.

Данная проблема наблюдается у людей с иммунодефицитом, подчеркнул Альтштейн в интервью URA.RU.

Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их чётко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает, — отметил вирусолог.

Он выразил сомнения в достоверности информации о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», рассказал, у кого после прививки хуже вырабатываются антитела. По его словам, после введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, а у кого-то — совсем маленькое количество.