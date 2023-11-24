Назван способный защитить от COVID-19 популярный напиток BMC Cell & Biosciencе: кофе помогает защититься от нескольких вариантов COVID-19

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Кофе помогает защититься сразу от нескольких вариантов коронавирусной инфекции, пишет журнал BMC Cell & Biosciencе. Ученые выяснили, что для профилактики развития тяжелой формы COVID-19 необходимо регулярно заниматься спортом и придерживаться диеты, богатой полифенолами.

Согласно результатам научных исследований, в кофе содержится много полифенольных соединений: кофейные и хлорогеновые кислоты, кафестол, тригонеллин и меланоидины. Этот напиток был признан некоторыми учеными главным источником хлорогеновой кислоты, которая может благотворно влиять на кровяное давление.

После анализа данных Британского биобанка ученые выяснили, что кофе успешно блокирует взаимодействие белков ACE2 и замедляет активность вируса. Употребление одной-двух чашек в день может снизить вероятность заражения COVID-19, при этом перерыв в употреблении напитка должен составлять около шести часов.

Врач Антон Иванов ранее заявил, что кофе также является полезным напитком для профилактики некоторых видов рака, в частности колоректальной онкологии, рака молочных желез и печени. По его словам, в этом напитке содержатся жирные кислоты и антиоксиданты, тормозящие воспалительные процессы в организме.