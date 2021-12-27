Назван новый симптом «омикрона»

Кожная сыпь является наиболее распространённым симптомом нового штамма коронавируса «омикрон». К такому выводу пришли учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона, пишет Live 24. По их словам, чаще всего она появляется на пальцах рук и ног.

Отмечается, что у молодых людей на пальцах могут появиться красные и фиолетовые шишки, похожие на последствия обморожения. Они не чешутся, но сильно болят. У некоторых заболевших сыпь неожиданно возникала и пропадала. Обычно она появлялась в начале заболевания, но могла оставаться и после выздоровления.

Также медики установили, что сыпь может быть похожа на следы потницы и ветряной оспы: небольшие покрасневшие бугорки, всё время чешущиеся.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что медицинская система Москвы будет адаптирована к приходу штамма «омикрон». Город способен оборудовать дополнительные койки в лечебных учреждениях, заверила она.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, «омикрон»-штамм распространяется значительно быстрее, нежели предыдущие мутации коронавируса. Он рассказал, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения заражения.