Назван характерный симптом индийского штамма коронавируса

Расстройство желудочно-кишечного тракта является одним из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта», сообщает ТАСС.

Врач-пульмонолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков отметил , что с распространением «дельты» у пациентов всё чаще возникают жалобы на диарею и боли в животе.

Никишенков добавил, что расстройство проявляется наряду с кашлем, слабостью и болью в мышцах.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» при защите от штамма «дельта» (индийского) снижается в 2,6 раза по сравнению с работой препарата против других мутаций. Об этом рассказал замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.