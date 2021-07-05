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Назван характерный симптом индийского штамма коронавируса

05:13, 04 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Расстройство желудочно-кишечного тракта является одним из характерных признаков заболевания индийским штаммом коронавируса «дельта», сообщает ТАСС.

Врач-пульмонолог Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Алексей Никишенков отметил, что с распространением «дельты» у пациентов всё чаще возникают жалобы на диарею и боли в животе.

Никишенков добавил, что расстройство проявляется наряду с кашлем, слабостью и болью в мышцах.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» при защите от штамма «дельта» (индийского) снижается в 2,6 раза по сравнению с работой препарата против других мутаций. Об этом рассказал замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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