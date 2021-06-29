Защита «Спутника V» против индийского штамма снизилась в несколько раз

Эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» при защите от штамма «дельта» (индийского) снижается в 2,6 раза по сравнению с работой препарата против других мутаций. Об этом рассказал замглавы центра им. Гамалеи Денис Логунов, передаёт ТАСС.

Мы видим, что в отношении штамма «дельта» есть незначительное снижение активности сывороток — это примерно 2,6 раза в отношении «Спутника V», — сказал он.

По его словам, защита иностранных препаратов при контакте с новой мутацией снижается в 3–5 раз. При этом он не уточнил, о каких медикаментах идёт речь. В связи с этим эксперт отметил, что разработчики «Спутника V» с оптимизмом смотрят на эффективность, которую вакцина имеет против нового штамма.

Падение есть, но падение незначительно, — сказал он.

Логунов добавил, что эффективность «Спутника V» к штамму «дельта» составляет порядка 90%. По его словам, разработчики не занижают цифры и смотрят на электронные системы, собирающие данные, — ЕМИАС и ЕГИСЗ.

По этой информации, даже в отношении индийского штамма эффективность вакцины «Спутник» продолжает сохраняться порядка 90%. <...> Эффективность мы сейчас оцениваем по разным параметрам, [она] сохраняется выше 90%, — отметил он.

Однако в России из-за низкого количества получивших вакцину людей создаются условия для мутации вируса, заключил эксперт.

Ранее замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала, что российские врачи впервые выявили заражение штаммом коронавируса «дельта плюс». По её словам, такой штамм в единичных случаях фиксировали в Великобритании, Соединённых Штатах и некоторых других странах. Кроме того, в Индии нашли около 40 случаев заражения, что незначительно на фоне общих показателей.