Мясников рассказал о банальной причине неоперабельного рака лёгких

https://static.news.ru/photo/0d131752-9620-11eb-b1e9-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Доктор Мясников/vk.com

Курение является основной причиной онкологии лёгких, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Медик обратил внимание — именно вредная привычка провоцирует мелкоклеточный рак парного органа. По его словам, подобные опухоли не оперируют.

Специалист отметил и другие факторы тяжёлого недуга: пассивное курение, вдыхание дыма от крупных производств и растопки углём. Опасен даже дым от мангала. Медик предупредил, что радон и асбест также угрожают человеку неутешительным диагнозом.

На время диагностики мы не предлагаем больному операцию. Мы можем давать химиотерапию, мы можем давать иммунотерапию. Но мы не оперируем [мелкоклеточный рак лёгких], поскольку операция не увеличивает выживаемость, уже поздно, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Теледоктор добавил, что отказ от пагубного пристрастия курения позволяет снизить риск и «выйти на плато» через пять лет. Но повышенный риск сохранится до конца жизни по сравнению с теми, кто никогда не курил.

Ранее онколог и хирург Иван Карасёв рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ. Эксперт посоветовал обращать внимание на такие признаки, как частота стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения вплоть до следов крови.

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