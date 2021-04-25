Мясников рассказал, как спастись от «тихого убийцы»

https://static.news.ru/photo/abe2d47c-a5ce-11eb-84e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор Мясников напомнил, как бороться с остеопорозом. Это заболевание часто называют «тихим убийцей». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте от 50 лет страдают от этой болезни. «Тихий убийца» влияет на кости. В результате перенесённого заболевания часто наблюдаются переломы.

Эксперт рассказал, как избавиться от «тихого убийцы». По его словам, женщинам необходимо принимать один грамм кальция в день до менопаузы и полтора — после. Это остановит потерю костной массы.

Причём одна половина должна быть в таблетках, а другая поступать вместе с пищей. Только так кальций может дойти до костей. Введите в свой рацион молоко, йогурты, сыр, творог и апельсиновый сок, — отметил врач.

Специалист добавил, что низкая масса тела или низкий индекс массы тела, низкая физическая активность, а также частые падения и вредные привычки влияют на развитие этой болезни.

Ранее доктор Мясников заявил о том, что употребление «белых» рафинированных продуктов может привести к повышению артериального давления, уровня сахара и ожирению.