Мясников предупредил об опасности парного молока

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Некипячёное парное молоко способно привести к заражению туберкулёзом и другим серьёзным последствиям для организма. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Натуральное живое парное молоко вредно тем, что содержит массу бактерий, вплоть до бактерий туберкулёза, — заявил он в эфире канала «Россия 1».

Медик предупредил, что в состав парного молока также входят эстрогены, которые могут навредить детскому здоровью. Кроме того, в этом напитке могут быть элементы, разжижающие кровь, что может привести к обильному кровотечению.

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса. По словам специалиста, практически 40% населения планеты страдает от проблем с лишним весом, которые приводят к инфарктам, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям.

Он подчеркнул, что одним из основных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если женщина курит во время беременности или если один из родителей имеет проблемы с избыточным весом, то у ребёнка будет предрасположенность к ожирению в течение всей жизни. Другим фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом, является диабет у матери, писал NEWS.ru.