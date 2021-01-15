Доктор Мясников предупредил об эпидемии опаснее коронавируса

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Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что охватившая мир эпидемия ожирения опаснее пандемии коронавируса.

По словам специалиста, практически 40% населения планеты страдает от проблем с излишним весом, которые приводят к инфарктам, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям.

За год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, от голода умерло десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому коронавирусу не снились, — сообщил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Он подчеркнул, что одним из основных факторов, определяющих склонность к набору веса, являются привычки родителей. Например, если женщина курит во время беременности или если один из родителей имеет проблемы с избыточным весом, то у ребёнка будет предрасположенность к ожирению в течение всей жизни. Другим фактором, повышающим вероятность возникновения проблем с лишним весом, является диабет у матери.

Врач рассказал, что причиной ожирения также может быть вирусная инфекция.

Ранее международная группа учёных из США, Японии, Мексики и Турции пришла к выводу, что потребление обычной воды может стать эффективным средством профилактики и лечения метаболического синдрома. Проведённое ими исследование показало, что вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет.

Учёные провели эксперимент на мышах. Животным давали сладкую воду с фруктозой, которая стимулировала выработку вазопрессина — гормона, связанного с ожирением и диабетом. Тот, в свою очередь, запускал реакции, при которых вода сохранялась в виде жира. Это приводило к обезвоживанию животных и ожирению. При этом, когда мыши пили несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. В результате простая вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира, писал NEWS.ru.