Мясников ответил на топ-7 вопросов о вакцинации

https://static.news.ru/photo/013a081a-5e11-11eb-a515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На семь частых вопросов своих подписчиков о вакцинации от COVID-19 ответил врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram. Самым популярным стал вопрос, какую прививку делать. Он напомнил, что «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые на данный момент доступны в РФ, отличаются — «одна, предположительно, обеспечивает более долгую защиту, другая, скорее всего, больше подойдёт людям с хроническими заболеваниями».

Медик призвал, перед тем как ставить прививку, посоветоваться со своим врачом. И напомнил , что не за горами выход третьей вакцины.

На вопрос о прививках для онкобольных он ответил так: «да, можно [вакцинироваться], это люди из группы большого риска тяжёлого течения COVID, и им защита особенно важна».

Нужно ли вакцинироваться, если переболел, также спрашивали его пользователи.

Нет, до осени точно нет, скорее всего, иммунитет сохранится и дольше, — написал Мясников.

Людей волнует и вопрос путешествий. Они спросили: за границу впустят, только если сделал именно Pfizer. Врач напомнил, что вопрос о поездках в Европу и США сейчас вообще не стоит, там вообще все границы закрыты и в ближайшее время их открытия не предвидится. Мясников предположил, что в будущем, скорее всего, при въезде в страны ЕС и в США будут ориентироваться на уровень защитных антител.

На пятый вопрос, покрывают ли современные вакцины новые мутации коронавируса, доктор ответил утвердительно.

Сколько процентов населения надо привить, чтобы достичь коллективного иммунитета, спросили также врача.

Теоретически коллективный иммунитет требует 70–90% вакцинированных. Для того чтобы резко снизить количество тяжёлых случаев и смертей, достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30–40%, — написал он.

При этом, добавил медик, коллективный иммунитет должен интересовать только тех, кто не прошел вакцинацию: аллергиков, отказников и прочих. Те, кто сделал прививку, могут об этом не думать.

Ну и, наконец, Мясников призвал перенёсших инфекцию не комплексовать из-за низкого уровня антител. Это не проблема, потому что существует такое явление, как клеточный иммунитет — то есть клетки «помнят», как бороться с вирусом, и если он снова попадет в организм, они сразу начнут вырабатывать антитела.