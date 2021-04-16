Мясников объяснил, почему перед вакцинацией не нужно советоваться с врачами

https://static.news.ru/photo/4d5fec2a-9f9b-11eb-849e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что перед вакцинацией от коронавируса не следует консультироваться с врачами.

По его словам, осторожные медицинские работники могут дать медотвод. При этом отказ от прививки оправдан только в случае риска анафилактического шока на компоненты препарата. Мясников настоятельно рекомендовал вакцинироваться при отсутствии индивидуальных противопоказаний. Доктор отметил, что перед прививкой не обязательно сдавать тест на антитела.

Есть антитела — значит, переболели. Они защищают от одного штамма коронавируса, которым вы были инфицированы, а прививка — от всех известных мутаций, вот что важно. Я бы не проверял антител, — пояснил Мясников.

Он считает, что такая проверка является затягиванием процедуры вакцинации, поскольку при наличии антител после прививки «хуже не будет точно», а дополнительную защиту человек получит. Эксперт добавил, что пожилым людям не следует ждать выработки коллективного иммунитета, а нужно идти вакцинироваться.

Каждый должен получить личный иммунитет, — цитирует доктора РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у российского лидера всё в порядке и он переносит вакцинацию без побочных эффектов. По данным «Коммерсанта», президент привился «Спутником V».

Как писал NEWS.ru, в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более восьми миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила что увеличение числа вакцинированных позволит ожидать снятие ограничений в какое-то очень ближайшее время, но не уточнила, когда конкретно.