Мясников нашёл стимул к вакцинации для неуверенных россиян
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:26, 21 июня 2021
Александр МясниковФото: facebook.com/drmyasnikov
Отмена масочного режима для полностью вакцинированных могла бы стать отличным стимулом для колеблющихся россиян. Об этом в своём Telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Если взвесить довольно туманную пользу масок и перспективу их отмены для вакцинированных, то при решении в пользу последнего варианта мы все будем в чистом плюсе! Ибо каждый новый вакцинированный — минус потенциальный больной с огромным шансом заразить других, несмотря ни на какие маски (что, собственно, мы и видим по миру), — заявил Мясников.
По его мнению, никакие жёсткие масочные режимы и комендантские часы не смогли остановить распространения вируса.
А вакцинация делает своё дело! — подчеркнул врач.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о дискриминации непривившихся россиян. Она отметила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой».
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