Мясников нашёл стимул к вакцинации для неуверенных россиян

Отмена масочного режима для полностью вакцинированных могла бы стать отличным стимулом для колеблющихся россиян. Об этом в своём Telegram-канале заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Если взвесить довольно туманную пользу масок и перспективу их отмены для вакцинированных, то при решении в пользу последнего варианта мы все будем в чистом плюсе! Ибо каждый новый вакцинированный — минус потенциальный больной с огромным шансом заразить других, несмотря ни на какие маски (что, собственно, мы и видим по миру), — заявил Мясников.

По его мнению, никакие жёсткие масочные режимы и комендантские часы не смогли остановить распространения вируса.

А вакцинация делает своё дело! — подчеркнул врач.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о дискриминации непривившихся россиян. Она отметила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой».