Мурашко: россиян могут начать вакцинировать от COVID-19 в конце ноября

https://static.news.ru/photo/74243a4a-0ece-11eb-b9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая вакцинация против коронавируса может начаться в последних числах ноября. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Планируем более массовую поставку вакцин либо на последние числа ноября, либо на декабрь, — сказал министр.

По его словам, это связано с тем, что «контроль качества вакцин должен быть обеспечен». Он сообщил, что одна из производственных площадок уже выпустила партию препарата для гражданского оборота. Сейчас она проходит тестирование.

Каждая серия вакцины обязательно проходит через государственный контроль для того, чтобы быть выпущенной в гражданский оборот, — отметил глава Минздрава.

Всего трансфер технологий по производству вакцины начали четыре компании, добавил Мурашко.

По его словам, вакцинация против коронавируса будет проходить с учётом медицинских показаний, будут определены контингенты лиц, которых будут прививать той или иной вакциной. Речь идёт о препаратах от центра имени Гамалеи («Спутник V») и центра «Вектор» («ЭпиВакКорон»).

Мы видим, что есть определенные медицинские показания для использования одной и другой вакцины, плюс параллельно проходит клинические исследования третья вакцина, разработанная институтом Чумакова, — напомнил министр.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Параллельно с этим этапом исследований россиян намерены вакцинировать на добровольной основе. Ряд высокопоставленных чиновников, включая Сергея Собянина, уже сделали прививку.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации второй отечественной вакцины против COVID-19. Речь идёт о препарате центра «Вектор», писал NEWS.ru.