Мурашко: «ЭпиВакКорона» поступила в медицинские учреждения

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что «ЭпиВакКорона» уже начала поступать в медицинские учреждения. Она уже доступна для проведения вакцинации от коронавируса.

Начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона». Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования «КовиВак», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что при любом раскладе решение о вакцинации принимает сам пациент после консультации врача. Мурашко добавил, что все препараты достаточно эффективны, но могут быть какие-то аспекты, которые требуют помощи специалиста.

Сейчас в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее NEWS.ru писал, что федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала снижение предельной цены на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» с 9542 рублей до 4210 рублей за пачку. Прежняя цена была согласована только до конца марта из-за «высокой социальной значимости» лекарственного препарата.