В США рассказали о результатах испытания вакцины от COVID-19 на людях

Начальный этап испытаний вакцины от коронавируса на людях, которые провела американская биотехнологическая компания Moderna, дал положительные результаты.
По данным СМИ Соединённых Штатов, во время первой фазы клинических исследований вакцина mRNA-1273 показала себя хорошо переносимой и довольно безопасной.
В испытаниях участвуют 45 человек, которые разделены на три группы. Первая получила две дозы препарата по 25 микрограммов, вторая — по 100 микрограммов, третья — по 250 микрограммов. Дозы вводились с интервалом в 28 дней,
На 43-й день уровень антител у участников первой группы был такой же, что и в образцах крови, взятых у переболевших коронавирусом людей. Во второй группе этот уровень существенно превосходил показатели выздоровевших пациентов. Данные по третьей группе Moderna не привела.
В компании надеются в июле 2020 года приступить к следующему этапу испытаний вакцины.
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что в 2020 году учёные разработают вакцину от коронавируса, которую можно будет запустить в массовое производство. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По её словам, в настоящее время существует более 100 потенциальных вакцин от COVID-19, часть из которых проходит клинические исследования.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.
В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 200 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.
Добавьте наши новости в избранные источники