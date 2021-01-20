Минздрав: вопрос о «ковидных» паспортах могут решить на региональном уровне

https://static.news.ru/photo/0c62b796-5b05-11eb-ae75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве здравоохранения России рассказали о дальнейшей судьбе «ковидных» паспортов. Там заявили, что вопрос о принятии такого документа может быть решён не на федеральном, а не региональном уровне.

Таким образом, в ведомстве отметили, что каждый регион может иметь право на самостоятельное решение по этому вопросу. Впрочем, как именно будет решаться этот вопрос, пока неизвестно.

«Ковидные» паспорта — пока ещё гипотетический документ, который удостоверяет, что его владелец либо имеет приобретённый иммунитет к коронавирусу после перенесённого заболевания, либо же сделал прививку от вируса. Предполагается, что такой документ может дать человеку некоторые возможности, подтверждающие, что он более не представляет угрозы для окружающих людей.

Ранее, как писал NEWS.ru, сообщалось, что в России появятся специальные сертификаты для людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Эти документы помогут гражданам РФ при выезде в другие страны. В настоящее время вопрос выдачи сертификатов прорабатывают в кабинете министров, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова подчеркнула, что такие документы являются вынужденной мерой в борьбе с коронавирусной пандемией. Однако ряд вопросов остаётся нерешённым. Так, например, непонятно, что делать с гражданами, которые не могут пройти вакцинацию по состоянию здоровья.

До этого сообщалось, что несмотря на все вероятные преимущества «ковидных» паспортов, большинство жителей РФ не поддерживают инициативу по введению в обиход такого документа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого интернет-площадкой по поиску работы.

Согласно результатам исследования, 59% россиян высказались против такой инициативы и лишь 12% опрошенных готовы её поддержать. Остальные 29% заявили, что сомневаются или затрудняются ответить, при этом число сомневающихся значительно снижается среди групп населения с уровнем дохода выше среднего.