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Власти России задумались об отмене ограничений в отношении производимых за рубежом медпрепаратов для онкобольных, которые препятствуют их закупкам. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Проработкой данного вопроса займётся Минздрав, сообщает РИА Новости.

Голикова также попросила главу правительства Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору мониторинг фармацевтического рынка с целью выявления дефицита лекарств. Премьер пообещал в ближайшее время подписать соответствующее распоряжение.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выделил 22 млн рублей на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств для оказания медпомощи детям. На эти средства будет приобретено свыше 11 тысяч упаковок различных медпрепаратов.