Минздрав раскрыл причину облысения после COVID-19

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ Николай Потекаев рассказал, что первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19 дополнили ещё одним пунктом — алопецией. Речь идёт о синдроме выпадения волос, который встречается у 40% переболевших коронавирусом. Об этом сообщают «Известия».

Оно возникает в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления. Пациент уже вышел на работу и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причём очень активно, — рассказал Потекаев.

Эксперт пояснил, что существует несколько объяснений происходящему. Во-первых, у 91% больных алопецией во время госпитализации коронавирусом была высокая температура, а высокий уровень интоксикации повлиял на рост волос. Также цитокины могут вызвать «голодание» волосяных фолликулов. Третьей причиной эксперт назвал ангиит, то есть воспаление стенок сосудов.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинироваться от ковида после применения «Спутника V» можно любой вакциной, но лучшую защиту даёт комбинация со «Спутником Лайт». Он также добавил, что мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V».