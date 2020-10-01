Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/049c8018-03f9-11eb-9c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ обновил рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, добавив пункт о возможности применения фавипиравира амбулаторно.

В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Нововведение связано с внесением соответствующих изменений в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравира, — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время одобрение российского Минздрава для лечения COVID-19 получили три отечественных препарата: «Арепливир», «Авифавир» и «Коронавир». Все они имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания фавипиравира, прошедшие в Японии, не выявили его эффективности в лечении COVID-19. Видимой разницы в состоянии и результатах лечения тех, кто принимал лекарство, и тех, кто его не использовал, исследователи не обнаружили.