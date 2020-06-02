Медики рассказали об интенсивности второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/40123c5a-a526-11ea-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Интенсивность второй волны коронавируса будет целиком зависеть от умения и готовности системы здравоохранения распознать начало подъёма заболеваемости. Вирус сохранится в человеческой популяции до тех пор, пока не будет разработана эффективная вакцина или некое «чудодейственное» лекарство от него.

О силе второй волны заболеваемости инфекцией рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Мы не можем забыть про вирус, и для лечения необходимы достаточные возможности и ресурсы, — сказала медик в интервью порталу Стопкоронавирус.рф.

Представитель ВОЗ уточнила, что вирусу проще всего проникать в интернаты, больницы — туда, где инфекция может нанести самый значительный урон.

На сегодня в мире насчитывается более 6 млн заболевших и 373 тысячи умерших от коронавируса. Разработкой вакцины занимаются несколько стран сразу, в том числе и Россия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения сохранить резерв медицинских коек на случай второй волны коронавируса в стране. Председатель правительства также распорядился проработать вопрос расширения коечного фонда в случае, если в стране вновь начнёт фиксироваться рост числа заражений COVID-19.