Медик рассказал, что можно есть после коронавируса

Вкусовые ощущения после перенесённой коронавирусной инфекции восстанавливаются постепенно, сообщил «АиФ» президент Научного общества гастроэнтерологов России, врач-гастроэнтеролог Леонид Лабезник. Медик также рассказал, что можно есть после COVID-19.

Эксперт подчеркнул , что для ускорения восстановления вкусовых ощущений человеку назначают тип питания, который в СССР называли «диетой первого и второго стола». Одним из главных принципов подобного рациона является минимальная термическая обработка. Разрешаются отварные и перетёртые блюда: овощные пюре, приготовленные на пару овощи, паровые котлеты, чуть подсушенный хлеб.

По словам медика, также полезно принимать пробиотики и пребиотики для более быстрого восстановления микрофлоры кишечника.

Ранее диетолог Ольга Кораблёва рассказала, что исключение мяса из рациона грозит дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, анемией и проблемами с зубами. По словам врача, в первые дни адаптации организма к существованию без мяса могут наблюдаться вздутие живота и газообразование. В дальнейшем переход на вегетарианскую пищу окажется чреват недостатком витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция.