Медицинский журнал извинился за статью о гидроксихлорохине

https://static.news.ru/photo/268d83ca-a6ac-11ea-b87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторитетный британский журнал Lancet отозвал публикацию группы авторов о противомалярийном лекарстве гидроксихлорохине, который применяют для лечения от коронавируса. Издание также принесло извинения читателям.

Это случилось после того, как авторы не смогли предоставить данные для проверки подлинности их исследования о бесполезности препарата, сообщается на сайте издания.

Одним из соавтором статьи является глава американской аналитической компании Surgisphere Сапан Десай. После выхода статьи выяснилось, что в его компании работает лишь несколько человек, а сам Десай обладает сомнительной репутацией.

Авторы статьи об использовании гидроксихлорохина от COVID-19 не смогли найти серьёзных подтверждений пользы препарата. Также они указали, что среди тех, кто принимал эти лекарства, выживших оказалось меньше, чем среди тех, кто их игнорировал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наработанный российскими специалистами опыт и значительное количество зарубежных исследований указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина в низких дозах у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в обновлённой версии методических рекомендаций Минздрава.