Показатель детской смертности от лейкоза снизился до 5%, в то время как в 90-х годах прошлого века доходил до 90%. Такие данные привела врач и телеведущая Елена Малышева.
Большое количество летальных исходов четверть века назад она объяснила тем, что медикам после падения «железного занавеса» не хватало современных технологий лечения.
Сейчас при лейкозе у ребёнка выживаемость 95%, —
заявилаМалышева в эфире радио «Комсомольская правда».
Она уточнила, что методика лечения заболевания кроветворной системы создана на основе немецких разработок и сегодня используется во всей Европе.
Ранее стало известно, что в Москве скончался бывший участник команды Клуба весёлых и находчивых (КВН) «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Причиной смерти стал острый лимфобластный лейкоз, писал NEWS.ru.
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