https://static.news.ru/photo/9a0780ee-4e7d-11ea-91f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель детской смертности от лейкоза снизился до 5%, в то время как в 90-х годах прошлого века доходил до 90%. Такие данные привела врач и телеведущая Елена Малышева.

Большое количество летальных исходов четверть века назад она объяснила тем, что медикам после падения «железного занавеса» не хватало современных технологий лечения.

Сейчас при лейкозе у ребёнка выживаемость 95%, — заявила Малышева в эфире радио «Комсомольская правда».

Она уточнила, что методика лечения заболевания кроветворной системы создана на основе немецких разработок и сегодня используется во всей Европе.

Ранее стало известно, что в Москве скончался бывший участник команды Клуба весёлых и находчивых (КВН) «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Причиной смерти стал острый лимфобластный лейкоз, писал NEWS.ru.