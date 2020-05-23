Малышева назвала «страшные» проблемы людей при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/0e633d22-575a-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Елена Малышева заявила, что в период пандемии коронавируса группу риска составляют люди с ожирением и диабетом, которые имеют «страшные» проблемы. По её словам, полные люди задыхаются даже при минимальных физических нагрузках.

Жир в животе поднял всё вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции, — сказала Малышева в эфире программы «Жить здорово!»

Её коллега, врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что при сахарном диабете иммунные клетки становятся «беззубыми», им трудно нейтрализовать вирус, поскольку они менее активны. Именно поэтому в группе людей с сахарным диабетом наблюдается самая высокая смертность.

Желание людей переедать на самоизоляции может побороть только страх, уверена Малышева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева заявила о способности витамина D помогать в профилактике коронавируса. По её словам, отсутствие данного витамина в организме делает его уязвимым перед COVID-19. Витамин D нужен для первичной встречи лимфоцитов с коронавирусной инфекцией, отметила теледоктор.