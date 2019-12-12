Бывший мэр Москвы Юрий Лужков 10 декабря умер в одной из немецких клиник. Как сообщает ряд СМИ, его смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок (наиболее тяжёлая форма аллергической реакции немедленного типа. — NEWS.ru).

Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.

NEWS.ru спросил врачей, как часто результатом подобной операции бывают летальные исходы и могли ли врачи предотвратить печальное развитие событий. Медики пояснили: смерть политика произошла в результате редкого стечения обстоятельств.

Словом «чистка» в разговорном языке называют два вида операций. Это аортокоронарное шунтирование или стентирование сосудов и коронарных артерий, заявил в беседе с NEWS.ru хирург и кардиолог Владимир Хорошев. Их методы немного различаются, но суть одна и та же — расширение суженного коронарного сосуда с помощью специальных пружинок или колец.

Такие операции необходимы людям, когда из-за возникновения атеросклеротических бляшек на 50% и более закрывается просвет коронарных артерий, отметил доктор. Из-за этого затрудняется движение крови. Такое состояние со временем провоцирует развитие ишемической болезни сердца (нарушение кровоснабжения миокарда. — NEWS.ru) и инфаркта миокарда. Главная причина возникновения бляшек — неправильное питание. Особенно злоупотребление фастфудом и газированными напитками.

Операции по расширению суженного коронарного сосуда крайне редко заканчиваются смертью пациента. По мнению кардиохирурга, такое случается только в 1,5% случаев. Юрий Лужков оказался в этих полутора процентах, как и актёр Юрий Никулин. Любимец советских зрителей также скончался во время подобной операции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность смерти во время операции увеличивает недостаточное учитывание моими коллегами всех рисков. Самая главная заповедь хирурга, взявшегося за выполнение той или иной операции, — чтобы риск хирургического вмешательства не превышал риска самого заболевания. Степень риска в данном случае оказалась выше. Владимир Хорошев хирург и кардиолог хирург и кардиолог

Чаще всего гибель пациента во время подобных операций случается из-за врачебных ошибок или нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Смерть после операции в результате анафилактического шока — это совсем редкое явление. По словам Хорошева, такое происходит в «ничтожном проценте случаев».

Его мнение разделяет известный врач-анестезиолог Марк Гальперин. Анафилактический шок с летальным исходом во время любых хирургических операций — из ряда вон выходящая ситуация. Даже если случается острая аллергическая реакция на препарат, это состояние можно стабилизировать. Возможный вариант — врачи вовремя не распознали анафилактический шок и приняли меры слишком поздно, сообщил эксперт NEWS.ru.

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев предположил, что смерть бывшего столичного градоначальника могла наступить в результате сопутствующего заболевания.