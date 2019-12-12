Бывший мэр Москвы Юрий Лужков 10 декабря умер в одной из немецких клиник. Как сообщает ряд СМИ, его смерть наступила во время плановой операции по «чистке» сосудов. Причиной стал послеоперационный анафилактический шок (наиболее тяжёлая форма аллергической реакции немедленного типа. — NEWS.ru).
Кончина политика стала для близких полной неожиданностью, об этом сообщил брат его супруги, бизнесмен Виктор Батурин. Ещё за несколько дней до смерти Лужков хорошо себя чувствовал и прекрасно выглядел.
NEWS.ru спросил врачей, как часто результатом подобной операции бывают летальные исходы и могли ли врачи предотвратить печальное развитие событий. Медики пояснили: смерть политика произошла в результате редкого стечения обстоятельств.
Словом «чистка» в разговорном языке называют два вида операций. Это аортокоронарное шунтирование или стентирование сосудов и коронарных артерий, заявил в беседе с NEWS.ru хирург и кардиолог Владимир Хорошев. Их методы немного различаются, но суть одна и та же — расширение суженного коронарного сосуда с помощью специальных пружинок или колец.
Такие операции необходимы людям, когда из-за возникновения атеросклеротических бляшек на 50% и более закрывается просвет коронарных артерий, отметил доктор. Из-за этого затрудняется движение крови. Такое состояние со временем провоцирует развитие ишемической болезни сердца (нарушение кровоснабжения миокарда. — NEWS.ru) и инфаркта миокарда. Главная причина возникновения бляшек — неправильное питание. Особенно злоупотребление фастфудом и газированными напитками.
Операции по расширению суженного коронарного сосуда крайне редко заканчиваются смертью пациента. По мнению кардиохирурга, такое случается только в 1,5% случаев. Юрий Лужков оказался в этих полутора процентах, как и актёр Юрий Никулин. Любимец советских зрителей также скончался во время подобной операции.
Вероятность смерти во время операции увеличивает недостаточное учитывание моими коллегами всех рисков. Самая главная заповедь хирурга, взявшегося за выполнение той или иной операции, — чтобы риск хирургического вмешательства не превышал риска самого заболевания. Степень риска в данном случае оказалась выше.
Чаще всего гибель пациента во время подобных операций случается из-за врачебных ошибок или нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Смерть после операции в результате анафилактического шока — это совсем редкое явление. По словам Хорошева, такое происходит в «ничтожном проценте случаев».
Его мнение разделяет известный врач-анестезиолог Марк Гальперин. Анафилактический шок с летальным исходом во время любых хирургических операций — из ряда вон выходящая ситуация. Даже если случается острая аллергическая реакция на препарат, это состояние можно стабилизировать. Возможный вариант — врачи вовремя не распознали анафилактический шок и приняли меры слишком поздно, сообщил эксперт NEWS.ru.
Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев предположил, что смерть бывшего столичного градоначальника могла наступить в результате сопутствующего заболевания.
Сама подобная операция несложная, их делают десятки тысяч в Германии. К тому же оперировался Юрий Михайлович явно в хорошей клинике. Скорее всего, случилось что-то, о чём нам не говорят. У Лужкова были сопутствующие недуги. Летальный исход мог наступить именно из-за этого.
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