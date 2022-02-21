Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей весной

«Активное» весеннее солнце может спровоцировать появление пигментации на коже у тех людей, кто к этому склонен, считает косметолог Татьяна Егорова. В связи с этим она порекомендовала использовать косметические средства для ухода за кожей лица с содержанием койевой и феруловой кислот, а также витамина C, пишет «Слово и Дело».

Весеннее солнышко действительно очень активное и может провоцировать пигментацию у людей, склонных к этому. Поэтому необходимо использовать препятствующие крема, содержащие койевую и феруловую кислоту, а также витамин C в своем составе. Эти компоненты препятствуют пигментации, — подчеркнула Егорова.

Она порекомендовала не загорать под первыми лучами весеннего солнца. Также косметолог посоветовала следить за уровнем витамина D в этот сезон. Егорова напомнила россиянам о возможности делать мезококтейли с витаминами, подобранными под тип кожи. Помимо этого, она указала, что весной стоит пить больше воды, высыпаться, гулять на свежем воздухе и придерживаться сбалансированного питания.

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