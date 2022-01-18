Косметолог рассказала о плюсах и минусах патчей для глаз

Тема ношения патчей для глаз достаточно индивидуальная, так как зависит от анатомических особенностей человека, заявила косметолог Астрид Овеян. Она подчеркнула, что ношение патчей дольше 20 минут может привести к обезвоживанию кожи, пишет Sobesednik.ru.

Держать патчи нужно по инструкции — не больше 20 минут. Если оставлять их на лице долгое время, это может привести к обратному результату — обезвоживанию кожи. В составе патчей, обращает внимание косметолог, должно быть поменьше химии, на первом месте — гиалуроновая кислота, коллаген, витамины. Проблема еще и в том, что натуральные компоненты в патчах могут индивидуально вызвать аллергию, — предупредила Овеян.

Она также развеяла миф о том, что патчи помогают бороться с морщинами. По словам косметолога, они наоборот могут стать причиной их появления при неправильном использовании этого косметического средства. Тем не менее, продолжила Овеян, патчи помогают добиться эффекта растянутой и нежной кожи. Однако косметологи не рекомендуют злоупотреблять этим средством и использовать его только в качестве крайней меры перед фотосессией или важным мероприятием, резюмировала медик.

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