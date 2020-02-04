https://static.news.ru/photo/a5b93d84-4729-11ea-92b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Китай приступил к испытаниям российского препарата триазавирин от коронавируса, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой.

Они взяли, чтобы его испытать — сказал он.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более чем 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданин КНР, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пошёл на поправку. У его жены и детей вирус не обнаружили, сообщила замглавы правительства Забайкалья по социальным вопросам Аягма Ванчикова.