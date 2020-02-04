Китай приступил к испытаниям российского препарата триазавирин от коронавируса, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой.
Они взяли, чтобы его испытать — сказал он.
В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Число заболевших коронавирусом нового типа превысило 20 тысяч, а число жертв достигло 425 человек. Ещё у более чем 23 тысяч человек подозревают инфицирование вирусом.
Как ранее писал NEWS.ru, гражданин КНР, госпитализированный в Забайкальском крае с коронавирусом, пошёл на поправку. У его жены и детей вирус не обнаружили, сообщила замглавы правительства Забайкалья по социальным вопросам Аягма Ванчикова.
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