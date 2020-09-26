Кардиолог рассказал, как стресс из-за пандемии навредит сердцу

https://static.news.ru/photo/50888838-0010-11eb-968f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стресс, вызванный пандемией коронавируса, может оказать влияние на развитие сердечно-сосудистых патологий. Такое мнение высказал главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто.
По его словам, такую вероятность он допускает в долгосрочной перспективе.
Прежде всего, может быть повышение артериального давления, повышение артериальной гипертензии. Это может сказаться склонностью, когда есть комплекс факторов, к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, — цитирует Шляхто ТАСС.
Кардиолог подчеркнул, что для сердечно-сосудистых патологий психологический фактор очень важен.
Ранее NEWS.ru писал, что он назвал предубеждением народное мнение, что сон на левом боку негативно влияет на работу сердца.