Кардиолог рассказал, как стресс из-за пандемии навредит сердцу

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Повышенный индекс массы тела (ИМТ) и курение сильно повышают риски поражения лёгких и других внутренних органов при заболевании коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подавляют иммунную систему, что может стать причиной сепсиса, практически не поддающегося интенсивной терапии, заявила международная группа учёных из Великобритании, Норвегии и Соединённых Штатов Америки.

Исследованием руководил доктор Дипендер Гилл из Университета Святого Георгия, Лондонского университета и Имперского колледжа Лондона. Эксперты анализировали состояние пациентов с тяжёлой формой COVID-19, обладающих чрезмерным ИМТ и курящих. Формула ИМТ...