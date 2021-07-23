Кардиолог раскрыл секрет здоровья в условиях аномальной жары

О том, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в условиях аномальной жары, рассказал кардиолог и терапевт Александр Сонин. Его слова приводит Пятый канал.

Пожалуйста, носите головные уборы. Они отражают свет, тепло и защищают вашу голову, ваш организм от перегрева. <…> Старайтесь избегать долгого нахождения на солнце, — поделился Сонин.

Он также порекомендовал следить за индексом ультрафиолета, чтобы прятаться от солнца при необходимости. Для этого отлично подойдут магазины, общественные пространства, торговые центры, где работают кондиционеры, добавил эксперт.

При этом традиционной рекомендацией остаётся обильное потребление жидкостей, желательно обычной воды. По мнению Сонина, именно вода поддерживает водно-электролитный баланс.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве повысится в понедельник, 26 июля, так как в начале недели на европейскую часть России переместится выраженный антициклон. Об этом NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.