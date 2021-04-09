Кардиолог призвал не заниматься самодиагностикой при проблемах с сердцем

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Симптомы порока сердца бывают самыми разными. Некоторые из них подчас и вовсе неспецифические, предупредил кардиолог Юрий Конев.

Среди таких признаков, по его словам, могут быть, например, одышка и различные отёки. Однако их появление может свидетельствовать и о других проблемах в организме. Нередко болезнь можно определить по совокупности признаков.

Случается, что такие сбои не проявляются в виде чётких сигналов. Поэтому важно их своевременно выявить.

Надо диспансеризацию проходить раз в год, — цитирует Конева сайт телеканала «Звезда».

Самостоятельно распознать у себя порок сердца невозможно. Поставить диагноз может только специалист, добавил медик. Соответственно, начинать любое лечение и приём лекарств можно тоже только после консультации со специалистом.

Ранее, как писал NEWS.ru, Конев заявил, что малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушенный режим труда и отдыха могут спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте.