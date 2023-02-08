Без сердца не может работать ни один орган. Это мотор в нашем организме. Именно проблемы с сердцем лидируют в списке причин смерти в России. Как уберечь «мотор» от болезней? Как узнать, что болит именно сердце, как определить инфаркт и как снизить высокое давление. Об этом мы поговорили с известным кардиологом, автором книги «Сердце, стучи» Ольгой Савониной.