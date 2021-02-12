Кардиолог назвала признаки «тихого инфаркта»

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Нередко проблемы с сердцем «маскируются» под боли в других частях тела или просто лёгкое недомогание. Из-за этого есть риск не заметить так называемый тихий инфаркт, предупредила кардиолог Галина Лазаренко.

Под таким термином, по её словам, подразумевают сердечные приступы, которые либо протекают незаметно, либо имеют признаки, казалось бы, не связанные с заболеваниями сердца. Опасность таких приступов в том, что человек не обращается вовремя к врачу и не получает своевременного лечения, рассказала врач изданию «Аргументы и факты».

Перенесённый инфаркт в таких случаях выявляют спустя месяцы, а иногда и годы. При этом на «тихие» приступы приходится примерно половина от общего числа подтверждённых случаев инфаркта миокарда, отметила кардиолог.

На «тихий инфаркт» могут указывать одышка, ощущение тяжести и жжения, приступ слабости и усталости. Кроме того, это может быть слабая ноющая боль за грудиной или боль различной локализации — в животе, в нижней челюсти и других местах.

По словам Лазаренко, в группе риска находятся люди с избыточной массой тела, курящие, граждане с низкой физической активностью, страдающие от частых стрессов. Быть настороже должны те, у кого повышенное артериальное давление, сахарный диабет, нарушения липидного обмена.

Но если на все эти состояния люди ещё как-то могут повлиять, то есть и факторы риска, не зависящие от человека. Это люди с наследственной предрасположенностью, граждане старше 40 лет и те, кто ранее уже перенёс инфаркт.

По статистике, «тихий инфаркт» миокарда у мужчин встречается в пять раз чаще, чем у женщин, добавила специалист. При появлении подозрительных симптомов она рекомендовала вызвать скорую медицинскую помощь.

Ранее, как писал NEWS.ru, невролог Аминат Долова назвала признаки «тихого инсульта», который не всегда проходит бессимптомно. По её словам, указывать на такое состояние могут внезапно появившееся головокружение, нарушение походки или зрения, развитие косоглазия, потеря чёткости речи, ощущение онемения.