Кардиолог назвал частоту пульса, при которой нужно срочно вызывать скорую

Кардиолог Юрий Конев посоветовал не пытаться самостоятельно снизить высокую частоту сердечных сокращений, а обратиться к медикам. Если пульс составляет 90 ударов в минуту и в течение получаса и больше не снижается — это признак серьёзных проблем с сердцем, приводит мнение доктора Пятый канал.

Причин сердцебиения может быть много, оно зависит от возраста пациента. И если для молодых высокая ЧСС связана с регуляцией нервной системы, то в пожилом возрасте — это уже признак нарушения деятельности сердца.

Нет повода волноваться, если частота пульса равна 90 ударов в минуту при ходьбе, беге и различных физических нагрузках, после которых она снижается. Но если этого не происходит — надо обратиться к врачу. И в этом случае не нужно самостоятельно лечить сердце.

Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что всё-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту, — рассказал медик.

Чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему, кардиолог посоветовал больше двигаться, проходить в день не менее десяти тысяч шагов, а также не пренебрегать занятиями плаванием и физическими нагрузками.

Ранее кардиолог Ольга Козлова заявила, что головокружение может возникнуть у человека из-за неправильного прикуса, межпозвоночной грыжи, а также из-за нехватки в организме железа и витамина B12. Кроме того, этот симптом может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, таких как артериальная гипертензия и сахарный диабет.