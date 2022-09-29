Как улучшить состояние суставов, не повреждая желудок

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Проблемы, затрагивающие опорно-двигательный аппарат, можно назвать одними из самых актуальных для старшего поколения. Наиболее распространенная из них остеоартроз — от него страдают примерно 90 % людей старше 60 лет¹. Терапия включает в себя использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), которые призваны купировать воспаление суставов. С этой задачей они справляются, однако могут существенно ухудшать состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)².

Как именно работают НПВС?

Нестероидные противовоспалительные средства блокируют синтез простагландинов — липидов, которые вызывают отеки и расширение сосудов³. За счет этого во многом и достигается обезболивающий эффект.

Однако вместе с этим, простагландины активируют выработку желудочного сока и повышают выработку слизи, которая защищает слизистую оболочку желудка. Именно поэтому НВПС могут вызвать проблемы с ЖКТ, и особенно опасны для тех, у кого они уже есть.

Отдельно следует заметить, что некоторые отдельные НВПС могут вызывать повышение артериального давления и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы⁴.

Есть альтернатива

В течение последних десятилетий ученые были озадачены поиском природного средства для поддержки здоровья суставов. И оно нашлось. На далеком африканском континенте произрастает мартиния душистая — растение, которое не только помогает справиться с неприятными ощущениями в суставах, но и безопасно для человеческого организма⁵. В Европе на ее основе производятся лекарственные препараты с доказанным клиническим действием.

Мартиния душистая способна:

уменьшать отеки, снимать боль и воспаление, возвращая привычную подвижность⁶

снижать концентрацию мочевой кислоты в крови, тем самым уменьшая вероятность того, что в суставной жидкости будут накапливаться соли⁷

Было установлено, что экстракт мартинии подавляет образование цитокинов, которые являются основными триггерами (пусковыми факторами) воспаления. Уменьшая содержание этих молекул, он предотвращает воспалительную реакцию⁸. Исследования растения все еще продолжаются, однако уже ясно, что экстракту мартинии удается снимать воспаление и уменьшать боль. Он показал хорошие результаты в терапии воспалительных заболеваний суставов: артритов и миалгии⁹. Кроме того, в ходе 2-х месячных наблюдений выяснилось, что прием экстракта мартинии душистой при ревматических болях приводил к тому, что около 60 % людей уменьшали дозу или полностью прекращали прием синтетических противовоспалительных средств¹.

При этом, чем дольше продолжается терапия, тем лучше результат: прием экстракта мартинии душистой в течение года не только удерживал, но даже несколько увеличивал достигнутый в течение первых полутора месяцев эффект¹¹. В течение эксперимента также удалось установить, что длительный прием экстракта растения не способен навредить здоровью¹².

Фото: ЗАО Эвалар

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Уменьшению воспаления и болезненных ощущений в суставах и позвоночнике

Снижению риска разрушения хрящевой ткани и стимулированию ее восстановления

Защите суставов от возрастных изменений

Нормализации уровня мочевой кислоты

Снижению потребности в применении нестероидных противовоспалительных средств (НПВС)

Ревмафлекс производится в соответствии с международным стандартом качества и отличается выгодной ценой¹⁴.

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Фото: ЗАО Эвалар

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