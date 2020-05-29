С начала следующей недели жители Москвы смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Причём даже те, для кого был установлен самый жёсткий режим самоизоляции, — люди старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. Специалисты советуют возвращаться в докарантинную спортивную форму постепенно, иначе попытки сразу добиться прежних достижений могут принести лишь головные боли и растяжение мышц.

Увеличивать физическую нагрузку следует постепенно — перегружать себя не нужно. Причём лучше начать с ходьбы, которая заставляет работать все мышцы, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа. Это касается как пожилых людей, так и молодёжи.

Разумность позволяет оценить своё состояние. Начинают люди ходить, заниматься восстановлением организма — кому-то 100 метров, кому-то — 200. Начинать надо с малого. На следующий день — 300, потом — 400, позже — 500, особенно если мы говорим о людях пожилого возраста. Ходьба, разминаем все мышцы, наклоны, лёгкая зарядка — любые марафоны начинаются с этого. Надо, чтобы каждая мышца и сосуды проснулись, чтобы лимфа заработала, а кровь побежала по жилам до того, как мы побежим. Людмила Лапа терапевт терапевт

Пытаться резко вернуться к своим докарантинным достижениям не стоит, подчеркнула Лапа. Излишняя прыткость может причинить вред даже молодым людям. Перенапряжение чревато головными и мышечными болями, снижением работоспособности вопреки возможным ожиданиям.

Она отметила, что пока погода не устоялась, по утрам может быть холодно. По этой причине необходимо одеваться тепло, чтобы не простудиться, заключила терапевт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти советуют взять с собой документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу, когда вы выходите из дома для занятий спортом. Это может быть паспорт, свидетельство о собственности или договор аренды. Причём оригинал можно с собой не брать: подойдут копии или скриншоты на телефоне. Пропуск оформлять и вовсе не потребуется.

Заниматься спортом на свежем воздухе разрешат каждый день без ограничений, но только с 05:00 до 09:00 утра. Для этого будут доступны парки, скверы, дворы и улицы, а также природные территории. С собой можно взять велосипеды, самокат, ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой спортивный инвентарь.

Однако запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими, спортивными площадками и любыми другими объектами, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции. Кроме того, граждане будут обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Согласно распоряжению властей, при любом выходе из дома, в том числе для занятий спортом, нужно будет надеть маску или респиратор.

Однако кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнёв считает, что делать это не только бессмысленно, но и вредно для организма, так как маска затрудняет поступление кислорода.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На улице нет вируса, он не имеет крыльев и не летает. Я слышал, что разрешено заниматься физической активностью, но в маске. Тот, кто этот указ подписывал, пусть наденет маску, попробует пробежать 100 метров. Или быстрым шагом пройтись. Отобьёт желание на всю оставшуюся жизнь в маске заниматься. Это вредно для дыхания — нагрузка на сердце. А главное — бессмысленно. Я не вижу, какое может быть удовольствие от занятия в маске. Дышать тяжело, жарко, одышка, пульс учащается неадекватно физической нагрузке, перегрев организма частично может быть. Юрий Кремнев кардиолог, заслуженный врач России кардиолог, заслуженный врач России

В свою очередь, замминистра здравоохранения Олег Салагай рекомендовал во время домашней изоляции уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Например, делать активные перерывы в течение дня с помощью простых упражнений, включая растяжку и планку. Подойдут танцы, игры с детьми и активные домашние дела. Он также посоветовал больше ходить по дому, например, во время телефонного разговора, больше стоять, а не сидеть.