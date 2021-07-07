Johnson&Johnson захотели продавать россиянам свою вакцину от COVID-19

Управляющий директор «Янссен Россия, Украина и СНГ» Катерина Погодина сообщила, что американская фармакологическая корпорация заинтересована в российском рынке и хотела бы продавать здесь свою вакцину от коронавируса. Об этом пишет РБК.

Компания готова работать с Минздравом РФ и подать досье на регистрацию препарата, как того требует закон.

Мы стремимся обеспечить глобальный доступ к нашей вакцине-кандидату от COVID-19 однократного введения на некоммерческой основе для использования в чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией, — сказала Погодина.

Она добавила, что препарат может попасть на российский рынок только после того, как пройдёт все необходимые этапы, в том числе локальные клинические исследования и регистрационные процедуры.

ВОЗ одобрил препарат Johnson&Johnson к экстренному применению, его сейчас можно поставить в США, Великобритании, Евросоюзе, Швейцарии, Канаде и некоторых других странах.

Ранее сообщалось, что внутри США приостановлены поставки вакцины J&J. Как писала пресса, это было связано с тем, что американские власти хотят израсходовать уже скопившуюся вакцину.