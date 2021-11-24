Инфекционист: Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19

Инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что четвёртая волна коронавируса в России пока не идёт на спад, но выходит на стабильное плато. При этом он считает, что к этому привели не действия людей, но темпы вакцинации сыграли важную роль, сообщает РИА Новости.

Четвёртая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие «растворились» среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших, — пояснил Поздняков.

Он добавил, что об этом косвенно свидетельствует количество выявленных случаев, а не уровень смертности. По словам Позднякова, у людей может наступить летальный исход и через 2-3 недели после начала болезни. Врач отметил, что в настоящее время бьются все рекорды по летальным исходам.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что в последнюю волну коронавируса в России регистрируют всё меньше бессимптомных случаев COVID-19. Он добавил, что они почти исчезли из-за быстроты, с которой «дельта»-штамм атакует организм, — он агрессивнее. При этом людей с выраженными симптомами заболевания стало значительно больше.