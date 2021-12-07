Иммунолог Жемчугов: коронавирус ищет нового «хозяина» — животное

Коронавирус ищет нового «хозяина», которым станет какое-то животное, а из человеческой популяции он уйдёт, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он ищет в природе новых хозяев, — пояснил специалист.

По его мнению, вирус должен найти животное, которое он не будет убивать и сможет сосуществовать с ним.

Жемчугов также положительно ответил на вопрос о том, можно ли считать, что в человеческой популяции пандемия подходит к завершению. При этом то, когда наступит окончание пандемии, по словам доктора, будет зависеть от формирования общепланетарной иммунной прослойки, которая должна составить не менее 70%. Эксперт также отметил, что ВОЗ необходимо «взять в руки руль и вакцинировать тех, кто наименее вакцинирован».

Когда их станет больше 70–80% (вакцинированных и переболевших. — NEWS.ru), вирус должен найти своё новое убежище — это вот каких-то животных в природе, — добавил он.

Ранее сообщалось, что по мнению сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, «омикрон»-штамм может стать «живой вакциной», то есть такой, в которой вирус сохранил способность размножаться в организме, но больше не приносит ему вреда.