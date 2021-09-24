Иммунолог рассказал о тяжёлых формах постковидного синдрома

Тяжёлое течение посткоронавирусного синдрома может характеризоваться настолько сильным синдромом хронической усталости, что человеку будет тяжело встать с кровати. Также возможен ещё ряд неврологических нарушений, рассказал URA.RU аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Это отдельное состояние, связанное именно с действием коронавируса. Состояния бывают достаточно серьёзные, например синдром хронической усталости. У него безобидное название, а реально человек просто лежит в кровати и не в состоянии встать с неё. До такой степени слабость и усталость, — пояснил специалист.

Сильное воздействие вышеуказанного синдрома сказывается на памяти и концентрации человека.

Человек приходит на работу и не понимает вообще, зачем он пришёл, что он должен делать. Болезненное состояние, внешне человек тот же самый, а изнутри совершенно другой, — уточнил врач.

Однако на данный момент есть способы лечения посткоронавирусного синдрома. Для этого разработаны целые технологии, которые утверждены Минздравом и Роспотребнадзором.

Ранее директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, которые следует исключить из рациона при постковидном синдроме. По его словам, россияне должны отказаться от провоцирующих воспаление ингредиентов.