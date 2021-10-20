Иммунолог прокомментировал идею о введении локдауна в Москве

В Москве, скорее всего, введут нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, однако 60%, что полного локдауна не будет. Своё мнение по этому поводу высказал врач-иммунолог Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Реальное число заболевших ещё должно расти, не гигантскими темпами, но ещё должно расти. Как это будет показано в статистике, никто этого не знает. Могут и не показать. С учётом этого я не оцениваю как крайне вероятный сценарий введения локдауна в Москве. Скорее всего, введут выходные дни, а вероятность локдауна есть, но где-то 60 на 40, 60% — что не введут, — оценил ситуацию Крючков.

Эксперт подчеркнул, что времени на размышления уже нет и необходимо в кратчайшие сроки принимать необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Крючков предложил вводить в столице выходные дни уже со следующей недели. При этом он выразил уверенность в том, что «мягкий локдаун» должен продолжаться как минимум две недели.

Минимум две недели должно быть, а оптимально, конечно, больше. Если брать классический локдаун, то он очень хорошо действует, когда он больше трёх недель, ближе к четырем неделям. Это показала практика по другим странам, неделя — это вообще мало. Я думаю, что нужно две недели, как предложили в наиболее охваченных [коронавирусом] регионах. Москва, я думаю, может быть к ним отнесена не по темпам роста, а по количеству заболевших, по заполняемости коек, — аргументировал Крючков.

Ранее бывший депутат Госдумы РФ Сергей Калашников выступил с идеей ввести в Москве двухнедельный локдаун. По его мнению, именно эти меры помогут остановить волну заболеваний.