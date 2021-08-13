Иммунолог предупредил о новых мутациях коронавируса с высокой летальностью

Специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов предупредил о повышении летальности в случае дальнейшей мутации коронавируса. Единственный способ защиты, по словам врача, — это вакцинация, пишут «Известия».

И чтобы вирус не успел приспособиться к вакцине, необходимо привить как можно больше людей по всему миру и сделать это как можно быстрее, уверен доктор.

Единственный выход — быстро всем провакцинироваться в как можно больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться, — резюмировал иммунолог.

Адаптация вируса — это его «ответ» на вакцинацию.

Потому что вакцинация — фактор селекции мощнейший. И новые штаммы будут вытеснять те, против которых сделаны вакцины. Новые штаммы будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета. Это нормальная логическая связь, — отметил Жемчугов.

Ранее сообщалось, что антитела одинаково защищают от оригинальных штаммов, а также от «альфа» и «дельта»-вариантов даже через год после заражения коронавирусом, однако они хуже справляются с «бета» и «гамма»-вариациями.