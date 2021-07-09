Иммунолог поставил точку в вопросе секса после вакцинации

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поставил точку в вопросе — можно ли заниматься сексом во время прохождения вакцинации от коронавируса. Специалист заметил, что ничего плохого в этом нет, пишет РИА Новости.

Если ранее говорилось, что секс может оказывать значительную нагрузку на организм, поэтому в период между введением первой и второй дозы препарата от него стоит воздержаться, то теперь иммунолог заметил, что половой акт может положительно повлиять на иммунитет.

Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета, — сказал Жемчугов.

Ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что при проведении вакцинации от коронавируса не рекомендуется занятие сексом, как и другие повышенные нагрузки. По его словам, секс является очень энергозатратным занятием и может негативно отразиться на результате прививок.