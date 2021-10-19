Иммунолог назвал витамины, снижающие риск тяжёлого течения коронавируса
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:32, 20 октября 2021
ВитаминыФото: Volodymyr Hryshchenko/unsplash.com
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Снизить риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции могут витамины из группы антиоксидантов, так как они обладают противовоспалительной активностью. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал витамины C, A, E и D в беседе с Lenta.ru.
Имеется в виду вся группа антиоксидантов — она снижает тяжесть коронавирусной инфекции, потому что обладает противовоспалительной активностью. К ней относятся витамины С, А, Е и D, — заявил Болибок.
Ранее терапевт Александр Барвинский объяснил, что плохое самочувствие после прививки от коронавируса может быть вызвано недостатком витаминов в человеческом организме. Он аргументировал свою позицию тем, что наличие всех полезных микроэлементов укрепляет иммунитет, а значит — обеспечивает более хорошую реакцию на прививку.
Также диетолог Татьяна Залетова назвала суточную норму витамина C. По её словам, она составляет 90 миллиграммов в день. А Михаил Гинзбург посоветовал россиянам есть больше морской рыбы, молочных продуктов и капусты для укрепления костей.