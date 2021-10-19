Иммунолог назвал витамины, снижающие риск тяжёлого течения коронавируса

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Продукты с высоким содержанием кальция и витамина D крайне полезны для костей. Диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» особенно выделил молочную продукцию, рыбные консервы и листовые овощи.

Кальций — это, конечно же, в первую очередь молочные продукты. Во вторую — листовые овощи типа капусты. Ну и, в-третьих, ещё называют рыбные консервы с разваренными косточками, — заявил Гинзбург....